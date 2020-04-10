У нескольких сотрудников МГУ нашли коронавирус

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10.04.2020, 14:29, Разное

Несколько сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Виктора Садовничего.

По его словам, инфицированные находятся в Москве. За последнее время контактов с сотрудниками и студентами учебного заведения у них не было. Ректор добавил, что пандемия почти не затронула университет.

За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 1124 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в Москве составляет 7822, уточняет РИА ФАН.



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