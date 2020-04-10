Мнение: Соль российского бизнеса

10.04.2020, 14:25, Разное

Крик о помощи от владельца ресторанной сети, который уже сполна ощутил на своей шкуре очевидное схлопывание сферы услуг, где выживут не только лишь все.

МЫ ХОТИМ ЖИТЬ

Не надоело?

Нет, серьёзно, не стыдно ощущать себя отбросами? Уже четвертый день весь город живёт обычной жизнью. Ездит на работу, стоит в пробках, покупает холодильники, устаёт и возвращается домой. Работают банки, метро и общественный транспорт. Почему единственными, кто соблюдает псевдокарантин из оказались мы – торгаши и жулики?

Вчера я подсчитал расходы за март. В одном ресторане – восемьсот семьдесят тысяч, во втором – миллион триста сорок тысяч. Итого более двух миллионов рублей. Даже полученного месяц назад кредита не хватит, чтобы покрыть все расходы. А вечером того же дня мне пришло письмо от Альфа-банка. «В соответствии с условиями кредитного договора плановый платёж, срок оплаты которого установлен графиком погашения в указанный период, переносится на первый рабочий день 6 мая 2020 года. Обращаем внимание, что перенос срока повлияет на размер платежа — он будет увеличен на сумму начисленных процентов за период фактического использования (с даты платежа по графику до 6 мая 2020 года). В связи с этим рекомендуем для снижения повышенной платёжной нагрузки в мае, произвести платёж в установленные договором сроки или в течение апреля 2020 года, …»

Простите за цитирование. Это то, что называется последней каплей. Прощение НДФЛ, арендные каникулы, беспроцентные кредиты на выплату заработной платы, поддержка государства…

Вчера депутаты городского ЗакСа одобрили закон об изменениях в КоАП. И не успели рассмотреть законопроект о мерах по поддержке малого бизнеса….

Рестораторы…

Как? Как мы все стали такими бесхребетными? Почему? У всех нас крутые тачки (некоторые даже «сделаны специально под меня»), наши картонные фигуры стоят в аэропорту, мы открыто ругаемся матом по центральному телевидению, у всех нас есть youtube каналы…

Не стыдно всё это терпеть? Просить помощи от государства, которое откровенно нас имеет? Продавать машины, называть себя бывшими рестораторами, просить заказывать блюда на дом., рыдать перед президентом..

Мы же всегда были солью бизнеса! Усилителем вкуса общества! Какого хрена мы купили абонементы в спортзал? Наделали себе боевых татуировок? Не для официанток же! Не для инстаграмма! Не пора ли показать характер!

Да, у нас нет своего лобби. Нас никогда не включат в список системообразующих организаций, даже если вы делаете бургеры. Но ведь у нас работают люди! Люди, которым теперь потерявшие совесть банки даже кредиты давать не хотят – ведь мы же теперь из «прокаженных» отраслей!

Три дня назад у моего су-шефа родилась дочь. К несчастью, у нее желтуха. А я даже помочь им не могу. Ну, деньги за март я выплачу, а дальше что?! Он понимает, что платить ему заработную плату я не могу. Мне даже сказать ему нечего. Платить ему 100% МРОТа? Как с этим жить?!?! Мне и ему?

Почему мне никто ни в одном обращении об этом не сказал?

Да, ни у меня, ни у моего су-шефа нет и никогда не было подушек безопасности.

А у вас они были?

Покажите мне тех, у кого они были!

Объявленная в конце марта неделя выходных была встречена обществом с тревогой и пониманием. В первый день на улице, действительно, было пустынно. Сознательное общество смогло самоорганизоваться. Продление же все восприняли, скорее, как насмешку. Оказывается, многим предприятиям теперь разрешено работать. Нужно лишь подать какую-то заявку, сообщить о количестве работающих и предоставить план противоэпидемических мероприятий. Многим, но не нам. Кредит погасить можно. А заработать на это деньги – нельзя.

Почему предприятия общественного питания неожиданно стали одним из главных источников возможного заражения? В банке заразиться нельзя, в очереди в Пятерочке тоже, при доставке еды риск минимален, а в метро вообще безопасно?

Ещё в начале марта все мы получили и, что важно, моментально исполнили предписания Роспотребнадзора относительно безопасного пребывания посетителей в ресторанах. Если их недостаточно – мы сами разработаем меры предосторожности, мы определим безопасные расстояния и позволим людям определять, безопасны мы, или нет.

Мы не стадо жуликов – мы тоже понимаем социальную ответственность.

Я официально заявляю о намерении открыть свои рестораны 15 апреля, если до этого времени не объявят ЧС, ЧП или то,что там должна объявить власть, которая по настоящему переживает за своих граждан. И прошу неравнодушных людей последовать моему примеру

Я откроюсь под лозунгом «ЗДЕСЬ ТАК ЖЕ БЕЗОПАСНО, КАК В БАНКАХ И МЕТРО»

Где наши голоса? У каждого из нас десятки работников, которым нужна работа! Не вялые петиции импотентов и интервью продажных омбудсменов

Никто не защитит нас и на бросится на защиту!

МЫ УМИРАЕМ!

Мы, скорее всего, не умрем от короновируса – мы просто умрём от безысходности. От душащих нас банков, от молча смотрящих на нас работников, от вопрощающих поставщиков и прищура арендодателей.

ХВАТИТ ОБ ЭТОМ МОЛЧАТЬ!

Если я откроюсь один – меня арестуют.

Если нас будет десять – нас оштрафуют.

Если нас будет сто – к нам прислушаются

Давайте защитим себя и свой бизнес сами.

Если это не делает государство, это сделаем мы!

МЫ ХОТИМ ЖИТЬ!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1606603916161938&id=100004370353583 – цинк

Достаточно наивные призывы устроить бунт рестораторов, чтобы государство помогло материально или сделало для них послабления в режиме карантина. Вероятность этого крайне мала – те, кто не переживут локаут, будут в основном просто тихо закрываться, а работники пополнят списки официальных и скрытых безработных. Но разумеется идеалистические мечты умирают последними. Выживут те, кто сможет позволить себе нести убытки от 1 до нескольких месяцев и дотянуть до тех времен, когда сфера услуг достигнет дна и произойдет столь желанный отскок.