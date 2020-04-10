 

В США создали способный преобразовать диван в пульт для телевизора спрей

10.04.2020, 14:09, Разное

Созданный американскими специалистами спрей SprayableTech делает сенсорной всевозможные твердые поверхности. Распыляемый датчик можно нанести, к примеру, на диван и управлять с его помощью телевизором.
Процедура начинается с разработки 3D-модели трафарета для аэрографии. Далее из баллончика распыляется на распечатанную пластину аэрозольная краска с добавкой токопроводящих частиц. Выполнив данные действия, к пластине подключают микроконтроллер, чтобы участок стал интерактивным.

Занимавшиеся реализацией проекта представители Лаборатории искусственного интеллекта и информатики Массачусетского технологического института отметили, что созданный ими SprayableTech очень гибкий в собственном использовании. Кроме поверхностей и стен его с легкостью можно применять для регулирования и крупных объектов, в том числе интерактивных архитектур в общественных местах и смарт-городов.

Данный инструмент, заявили американские эксперты, даст возможность иначе использовать окружающую среду и взаимодействовать между собой. Команда разработчиков теперь собирается сотрудничать с архитекторами и специалистами по граффити после окончания работы по созданию инновационного спрея.



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