В РПЦ призвали россиян отказаться от посещений кладбища в православные праздники

10.04.2020, 14:09, Разное

Приближаются православные праздники, когда верующие поминают умерших родственников и посещают кладбища. В РПЦ призвали жителей РФ провести весенние торжества дома ввиду ситуации с распространением коронавируса.

Соответствующее заявление сделал и мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный глава временно запретил посещать городские кладбища. Российские священнослужители поддерживают такое решение, призывая православных встречать приближающиеся праздники, включая Пасху и Радоницу, дома в кругу семьи.

В РФ до 30 апреля продлятся выходные дни, объявленные президентом из-за распространения коронавирусной инфекции. В это время прихожанам не советуют посещать церкви. Руководство страны предлагает проводить богослужения в режиме онлайн-трансляции, информирует iReactor.