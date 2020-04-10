Овсянников извинился за нецензурную брань в аэропорту

10.04.2020, 14:08, Новости дня

Замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные выражения в аэропорту Ижевска и признал, что должен понести за них ответственность.

«Должен ли я нести административную ответственность – конечно, должен и для этого существует суд. Учитывая сложность момента и повышенную ответственность», – написал Овсянников в своем Facebook.

В посте он подробно изложил свою версию произошедшего. По его словам, при входе в ижевский аэропорт он выполнил все законные требования сотрудников авиационной безопасности.

«Но требование показать посадочный талон при входе в здание аэропорта меня искренне удивило. Посадочный талон не всегда может быть у пассажира, только входящего в аэропорт, как впрочем и квитанция о покупке билета. И никаких распоряжений руководства аэропорта, устанавливающих данные требования, и на что ссылались все сотрудники, впоследствии мне найти не удалось. И в тот момент мне, конечно, это показалось абсурдным и незаконным», – написал замминистра.

Он отметил, что после того, как это требование прозвучало многократно, в том числе от сотрудников полиции, он высказался нецензурно.

«Я высказался некорректно, а по-русски – нецензурно, за что приношу свои искренние извинения всем, кто это услышал, или принял на свой счет», – добавил Овсянников.

Ранее в среду было объявлено о решении партии «Единая Россия» исключить из своих рядов замминистра промышленности и торговли, бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, а также потребовать его увольнения с должности.

До этого Овсянников объяснял свое поведение в аэропорту Ижевска тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт». При этом он утверждал, что все требования сотрудников авиационной безопасности им были выполнены.

Протокол о мелком хулиганстве, составленный на Овсянникова, 27 апреля рассмотрит Завьяловский суд в Удмуртии, сообщили в среду в пресс-службе судейского сообщества республики.