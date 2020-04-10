Путин потребовал сохранить лидерство РФ по полетам в космос

10.04.2020, 14:08, Новости дня

Лидерство РФ по пилотируемым полетам в космос нужно сохранить, сообщил президент Владимир Путин.

«Среди безусловных приоритетов – развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно, это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

«Решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения. Летные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный», – сказал президент.

Он подчеркнул, что РФ должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг. «При этом крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными», – отметил российский лидер.

«В установленные сроки на космодроме Восточный должны быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжелого класса и сверхтяжелого класса. Начало их летных испытаний намечено соответственно на 2023-й и 2028 годы», – сказал президент.

Путин также поручил, чтобы для реализации стоящих перед отраслью задач активнее использовались возможности и механизмы частно-государственного партнерства. «Вы знаете, это общемировая практика, которая позволяет быстро и достаточно эффективно добиваться нужных результатов, в том числе создавать инновационные высокотехнологичные разработки и коммерчески успешные продукты», – сказал он.

По словам Путина, ракетно-космическая отрасль принадлежит к числу жизненно важных секторов национальной экономики, решает задачи, требующие бесперебойной, ритмичной работы.

Путин констатировал, что интенсивность работы в связи с пандемией снизилась, и попросил участников совещания доложить, какие предпринимаются меры для защиты людей, работа которых не может быть приостановлена, и как планируется построить работу всей отрасли в среднесрочной и более отдаленной перспективе.

В пятницу Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Ранее президент вышел на связь с экипажем МКС, и поздравил их с наступающим профессиональным праздником.