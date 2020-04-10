 

Украина решила вручать медали в честь 75-летия Победы боевикам УПА

10.04.2020, 14:08, Новости дня

На Украине начали вручать медали «За боевые заслуги. 75 лет победы над нацизмом». Награды получат как ветераны, воевавшие в рядах Красной армии, так и члены запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА). 

«Мы награждаем тех, кто в период с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года с оружием в руках боролся против нацизма. Это и воины УПА, и воины Советской армии», – сообщил директор национального производителя наград, Всеукраинского творческого объединения «Орден» Александр Сопов.

По его словам, награды будут вручены тем, кто проживает на Украине, а их год рождения – не позднее 1927-го, передает ТАСС. 

Первую медаль уже получила Тамала Сушицкая, которая в 17 лет пошла добровольцем на фронт и прошла всю войну. По словам Сопова, она воевала в «польской армии вместе с мужем». 

На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда же были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советской армии.



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