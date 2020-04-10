 

Автоновости: Дебютировал новый недорогой кроссовер Roewe RX5

10.04.2020, 14:00, Новости дня

Известный автомобильный гигант Roewe официально рассекретил новую версию кроссовера Roewe RX5.

Буквально несколько дней назад в Сети уже показали фотографии модели, которая поступит в продажу под названием Roewe RX5 Plus. Эксперты установили, что новая модель по многим параметрам имеет схожий дизайн с популярным немецким кроссовером VW Tiguan. Пока производитель не раскрывает технических характеристик данной модели.

Вместе с тем новое поколение кроссовера получило более агрессивный дизайн решетки радиатора, видоизмененную головную оптику и усовершенствованные задние фонари. Остальные характеристики и параметры данной модели пока удерживаются в тайне от широкой публики и будут озвучены ближе к старту продаж.



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