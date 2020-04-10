Компания Skoda подняла цены на семейство Skoda Superb

10.04.2020, 14:06, Новости дня

Чешский автомобильный гигант Skoda увеличил стоимость моделей Superb и Combi на российском рынке.

В частности, большинство доступных модификаций теперь продаются на 40 тысяч рублей дороже, чем в прошлом месяце. Вместе с тем модели Superb подорожала исключительно в той комплектации, которая предусматривает 2-литровый бензиновый мотор на 190 л.с. мощности. Кроме того, модификация с 1,4-литровым агрегатом на 150 л.с. продается по прежней цене.

Отечественные покупатели могут приобрести популярную модель Superb в базовом исполнении по цене от 2,32 млн рублей. Также на рынке доступна топовая модель, которая оценена производителем в 2,9 миллиона рублей. Напомним, Superb пользуется высоким спросом у российских автолюбителей.