На поддержку бизнеса выделено 25 млрд рублей

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10.04.2020, 14:00, Новости дня

Бизнес Москвы получит поддержку на 25 млрд рублей в вязи с ситуацией с коронавирусом, сообщил оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам.

«Бизнес Москвы получит поддержку на 25 млрд рублей. Ключевые меры поддержки в пересчете на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги – более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам – около 11,5 млрд рублей", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Получить помощь от города смогут также владельцы коммерческой недвижимости. Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум на 50%, тогда меры поддержки составят около 8,6 млрд рублей в квартал.

«Дополнительно в городе действуют решения правительства России. Также в эту сумму не включены меры для поддержания спроса, например, увеличенные пособия по безработице», – уточнили в оперштабе.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что первыми поддержку от государства должны получить те секторы бизнеса, которые выведены из оборота решениями властей на фоне пандемии коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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