Общество: Коронавирус ослабил защиту россиян от мошенников

10.04.2020, 14:00, Разное

Привычный уклад жизни сломался, растет страх перед COVID-19. Многие россияне в таких условиях нервничают, ведут себя рассеянно и потому легко становятся добычей отнюдь не вируса, а аферистов. «Открывайте! Санобработка!» – еще недавно в ответ на такое требование никто не стал бы отпирать свою дверь. Сейчас – другое дело. Какие же новые схемы изобрели жулики на фоне всеобщей суматохи?

На карантине россияне все больше времени проводят в Сети, где черпают информацию о коронавирусе – увы, не только из проверенных источников. Фейк-ньюс создают почву для массовых страхов, а ими, в свою очередь, пользуются мошенники разных мастей. О том, что надо быть начеку, накануне напомнили власти Москвы.

«Возможны рассылки СМС-сообщений якобы от государственных органов с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина или самоизоляции, – сообщила пресс-служба мэрии. – В отдельных случаях о «нарушении режима самоизоляции» злоумышленники уведомляют граждан по телефону.

При этом аферисты сообщают, что в настоящее время суды из-за пандемии не работают, но у нарушителей есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф в «удаленном режиме», в противном случае – наступит уголовная ответственность».

Кроме того, махинаторы рассылают или размещают в соцсетях фейковую информацию об отсрочках по кредитам, получении пособий и т. д. В мэрии пояснили – «от получателей таких сообщений ожидают, что они «кликнут» по гиперссылке и оставят на фиктивном сайте данные для доступа к платежным системам, к банковским картам и другую личную информацию».

Наконец, как сообщило агентство «Москва», специалисты по безопасности банка ВТБ зафиксировали сразу два новых вида мошенничества. Первый – это появление фирм-однодневок, обещающих решить любые вопросы с прощением банковских кредитов. Второй – продажа поддельных справок по форме 2-НДФЛ и фальшивых больничных листов с диагнозом «коронавирус». Такие документы призваны помогать клиентам получать поблажки по кредитам, пояснили в ВТБ.

Гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов полагает, что как такового кибермошенничества больше не стало, просто обычные махинаторы нашли новое поле для деятельности. Так, скажем, активизировались продавцы поддельных масок.

«Самыми ужасными жертвами разводок про коронавирус являются одуревшие от ужаса «хомячки», которые перепощивают в соцсетях страшилки. Появился непрерывный поток фейков про COVID-19, каких-то непонятных симптомов. Люди накручивают друг друга, и в этом главная проблема», – сказал Ашманов газете ВЗГЛЯД.

Последние недели действительно характеризуются резким всплеском мухлежа в Сети, признал в интервью газете ВЗГЛЯД Илья Сачков, гендиректор Group-IB, одной из крупнейших российских частных компаний в области компьютерной безопасности. По его мнению, самоизоляция сделала многих людей менее ответственными, на удаленке они уже не так дисциплинированы, как в офисе.

«Это приводит к тому, что люди проводят больше времени за вебсерфингом («скольжением» по разным сайтам – прим. ВЗГЛЯД) и попадают на различные ресурсы, которые либо созданы злоумышленниками, либо где злоумышленники оставляют комментарии», – указал Сачков.

Сачков уточнил: «За последние несколько дней мы фиксируем всплеск интернет-мошенничества базового и среднего уровня, то есть не совсем профессионального.

Более профессиональных атак мы ожидаем к середине – концу апреля,

когда злоумышленники поймут, каким образом монетизировать действия крупных корпораций, банков, предпринятые на фоне пандемии», – прогнозирует Сачков.

Некоторые схемы придумывались молниеносно. Например, едва в соцсетях возникли слухи о введении «спецпропусков для перемещения по Москве», в Facebook тут же появилась реклама «оперативной доставки» этих несуществующих пропусков, рассказал глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

Оживились и телефонные мошенники. По данным портала «Кубань-информ», в Краснодаре махинаторы обзванивали различные учреждения, представлялись сотрудниками краевого оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и пытались сбыть «обязательные методические материалы», которые якобы были разработаны Минздравом и Роспотребнадзором. Очень похожая «бригада» обзванивала аптеки в Курске и просила «перечислить средства дистанционно» за брошюры Минздрава, сообщило РИА Курск.

В последние дни московская и региональная пресса сообщает о все новых уловках мошенников, действующих по старинке, дедовскими способами. К ним относится воровство на доверии и старая добрая распродажа подделок.

Еще в середине марта власти Петербурга призвали горожан не открывать двери самозваным дезинфекторам и объяснили, что ни одна из городских служб не проводит поквартирных обходов. Как писала ранее «Российская газета», объявления о «санобработке квартир» также появились на улицах Дмитровского района Москвы.

А благовещенский портал «Амур-инфо» сообщил о случаях продажи фальшивых тестов на COVID-19. К слову, в столице у этих мошенников нашлись коллеги: по данным «Известий», сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, которые пытались продать три сотни колб под видом тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сказал газете ВЗГЛЯД cопредседатель правозащитного центра «Единой России», депутат Госдумы Михаил Старшинов, в условиях самоизоляции и карантина люди все чаще становятся жертвами аферистов, которые могут представляться кем угодно: участковыми, медиками, волонтерами оперативных штабов или сотрудниками фирм по санобработке квартир.

Старшинов советует держать «под рукой телефоны всех экстренных служб и сразу уточнять у них данные по поводу того или иного визитера». В случае сомнений необходимо сразу обращаться в полицию, советует депутат.