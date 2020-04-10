Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 13 апреля

10.04.2020, 13:55, Новости дня

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 13 апреля. Об этом на брифинге сегодня сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент “ГОРДОН”.

По словам Разумкова, ориентировочно заседание начнется в 14.00.

Верховная Рада будет рассматривать поправки в государственный бюджет страны, которые не были приняты на предыдущем заседании.

Также парламент рассмотрит поправки к закону “О защите населения от инфекционных болезней” и законопроект, ужесточающий ответственность за сжигание травы и листьев.

Помимо этого, в повестке дня будет 13 постановлений, направленных против подписи закона о запуске рынка земли.

В то же время рассмотрение законопроекта о банковской деятельности во втором чтении на понедельник не запланировано.

8 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что на ближайшей внеочередной сессии парламента может быть принят законопроект, запрещающий возврат национализированных банков предыдущим владельцам, необходимый для продолжения сотрудничества с МВФ.

Последние три внеочередных заседания Рада провела 30 марта. На них, в частности, нардепы уволили Игоря Уманского с должности министра финансов, а Илью Емца – с поста министра здравоохранения; внесли в госбюджет поправку о питании военнослужащих, назначили новых министров финансов и здравоохранения, приняли в первом чтении законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (он должен сделать невозможным возврат “ПриватБанка” бывшим собственникам), а также открыли рынок земли.