Черновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве

10.04.2020, 13:55, Новости дня

Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении в совершении умышленного убийства народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований на своей странице в Facebook.

В ГБР заявляют, что, по предварительной информации, 18 февраля 2014 года Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник – мужчина 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса.

“10 апреля 2020 года следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемой. В ходе них были изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны”, – отметили в ведомстве.

Підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини – ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві громадянці ❗ Підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини – ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві громадянці📌 За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, в якій знаходився офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який знаходився у приміщені партійного офісу.10 квітня 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем проживання підозрюваної. У ході яких вилучено речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої.▶ https://bit.ly/3aZsIdK Posted by Державне бюро розслідувань on Reede, 10. aprill 2020

В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе ГБР.

В марте издание “Обозреватель” со ссылкой на собственные источники в Офисе генерального прокурора Украины писало, что Черновол будут вменять поджог офиса Партии регионов 18 февраля, в результате которого погиб один человек.

В этот день начался завершающий этап Революции достоинства. Организованное оппозицией шествие (“Мирний наступ”) в правительственном квартале было разогнано силовиками и титушками.

В этот день погибли 22 евромайдановца, пятеро сотрудников МВД Украины и сторож штаба Партии регионов, который митингующие подожгли бутылками с зажигательной смесью.

Гибель милиционеров стала для властей поводом объявить антитеррористическую операцию, которая привела к штурму Майдана в ночь на 19 февраля.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГБР, в результате противостояний пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей.