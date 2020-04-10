 

В Испании от коронавируса за последние сутки скончалось 605 человек – это самый низкий показатель с 24 марта

10.04.2020, 13:55, Новости дня

Количество погибших от коронавируса в Испании увеличилось до 15 843 человек, сообщило министерство здравоохранения страны в Twitter. 

За последние сутки от инфекции скончалось 605 больных. Это самый низкий суточный показатель смертности с 24 марта, отмечает газета El País. 

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 возросло до 157 022, при этом 55 668 человек уже вылечились. 

За последние сутки в стране было зарегистрировано 4576 новых случаев заражения, что, как сообщила El País, является наименьшим суточным приростом с момента, когда минздрав страны начал централизовано собирать данные.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему в провинции Мадрид (44 783) и Каталонии (31 824). 

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 10 de abril:

* Confirmados 157.022
* Fallecidos 15.843
* Curados 55.668

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/ntZcIF3hVG

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 10, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,6 млн, из них более 361 тыс. вылечились, а 96 783 умерли. Испания находится на втором месте в мире по числу заболевших и на третьем – по количеству умерших от COVID-19.

С 26 апреля Испания, вероятно, начнет ослаблять карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, заявила министр финансов страны Мария Хесус Монтеро.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

29.03 / Начальник Генштаба ВСУ будет подчиняться главкому ВСУ

31.03 / Дешевле мазута. Российская нефть Urals в Европе подешевела до $13 за баррель, это самая низкая цена с 1999 года

10.02 / Обгон закончился фатальной аварией с фурой на трассе под Новосибирском. Видео

17.02 / Песков похвалил фильм Дудя

18.03 / Цена нефти Brent упала ниже 28 долларов

20.03 / Мнения: РФ пора забрать свое у Украины и Прибалтики

22.03 / В Китае 45 из 46 новых случаев заражения COVID-19 оказались ввозными

18.03 / Из Токио в Грецию вылетел спецрейс за олимпийским огнем

22.02 / Офис Зеленского отреагировал на слова Путина о «растаскивании» РФ и Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска