В Испании от коронавируса за последние сутки скончалось 605 человек – это самый низкий показатель с 24 марта

10.04.2020, 13:55, Новости дня

Количество погибших от коронавируса в Испании увеличилось до 15 843 человек, сообщило министерство здравоохранения страны в Twitter.

За последние сутки от инфекции скончалось 605 больных. Это самый низкий суточный показатель смертности с 24 марта, отмечает газета El País.

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 возросло до 157 022, при этом 55 668 человек уже вылечились.

За последние сутки в стране было зарегистрировано 4576 новых случаев заражения, что, как сообщила El País, является наименьшим суточным приростом с момента, когда минздрав страны начал централизовано собирать данные.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему в провинции Мадрид (44 783) и Каталонии (31 824).

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 10 de abril:

* Confirmados 157.022

* Fallecidos 15.843

* Curados 55.668

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/ntZcIF3hVG

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 10, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,6 млн, из них более 361 тыс. вылечились, а 96 783 умерли. Испания находится на втором месте в мире по числу заболевших и на третьем – по количеству умерших от COVID-19.

С 26 апреля Испания, вероятно, начнет ослаблять карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, заявила министр финансов страны Мария Хесус Монтеро.