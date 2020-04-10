Свыше 30 стран попросили Россию поставить аппараты ИВЛ

10.04.2020, 13:54, Новости дня

Свыше 30 стран обратились к РФ с просьбой поставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"По аппаратам ИВЛ на данный момент у нас более 30 заявок от других стран на поставку", — сообщил министр.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует применение аппаратов для искусственной вентиляции легких при лечении инфицированных коронавирусом пациентов с учащенным дыханием или гипоксемией (пониженным кислородом в крови). ИВЛ-приборы помогают дышать людям, у которых после заражения может развиться пневмония, и дают больше времени на лечение.

Производство аппаратов ИВЛ в РФ увеличатся не менее чем в 8 раз до конца апреля. Глава Минпромторга Денис Мантуров призвал российских производителей медоборудования "выйти на совершенно новый уровень" и увеличить экспортные поставки высокотехнологичного оборудования.

В РФ более 20 производителей комплектующих для аппаратов ИВЛ из разных регионов — это и Рязань, и Ставрополь, и Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Краснодар, Москва.

Россия – уже сейчас считается страной одной из самых обеспеченных в мире по количеству аппаратов ИВЛ на душу населения, — отметил Мантуров. Но российские производители продолжают увеличивать производство – ранее в стране выпускалось по 100 аппаратов ИВЛ в месяц, то в апреле производство аппаратов вырастет в 8 раз, в мае – в 25 раз до 2500 штук, в июне – до 3000 аппаратов.

Минпромторг и Минздрав прорабатывает вопросы ускоренной сертификации компонентов и конечного оборудования. Производители получат льготы экономических зон, одной из первых будет Свердловская область, льготы могут получить "все предприятия кооперации", — уточнил министр.