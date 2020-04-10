Коронавирус подозревают у 170 пациентов и врачей уфимской РКБ

10.04.2020, 13:54, Новости дня

Коронавирус COVID-19 подзревают сразу у 170 пациентов и врачей уфимской республиканской клинической больницы. У большинства пациентов и врачей РКБ анализы отрицательные, подчеркнул глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. Но 170 результатов подлежат повторной проверке. Они направлены в Роспотребнадзор.

Башкирская республиканская клиническая больница закрыта на карантин с 6 апреля, напоминает ТАСС. Причиной стала госпитализация пятерых врачей и двух пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Первичный этап диагностики коронавирусной инфекции завершен. Пациенты с признаками острой респираторно-вирусной инфекцией и вирусной пневмонией переведены в другие больницы. Пациенты с отрицательным анализом отправлены по домам. Но 14 дней они будут находиться под наблюдением медиков.

В больнице пока остаются 600 пациентов и 500 медиков. Корпус акушерства и гинекологии, где у всех пациенток, новорожденных и медиков отрицательные анализы, освобождается от пациентов. В здании пройдет дезинфекция. Он возобновит работу только после окончания карантинных мероприятий всей больницы.

С 10 апреля в Башкирии ужесточен режим самоизоляции.