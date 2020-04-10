С подозрением на COVID-19 в Башкирии госпитализировали еще 69 человек

10.04.2020, 13:54, Новости дня

На сегодня в Башкортостане зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусом, 7 пациентов уже выписали. Об этом рассказали в рамках брифинга по профилактике распространения COVID-19 в РБ.

В общей сложности с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарных отделениях республики находятся 209 человек, из которых 12 детей. За последние сутки в регионе госпитализировали еще 69 человек с подозрением на коронавирус, передает ГТРК "Башкортостан".

"Резкое увеличение подтвержденных случаев связано с проведением более широкого скрининга населения и тем, что подошли результаты анализов", пояснил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

26 заболевших сейчас находятся в клинической больнице республики, 16 – детской больнице, остальные — в различных инфекционных отделениях. Кроме того, 5 человек проходят лечение амбулаторно, диагноз у них подтвержден, но признаки инфекции отсутствуют. Уточняется, что все они сейчас в строгой изоляции. Кроме того, в двух больницах Стерлитамака и Мелецузовской ЦРБ в связи с подозрением на наличие коронавируса введены ограничительные меры.

По последним данным, диагноз COVID-19 предварительно подтвержден у 170 пациентов и врачей Республиканской клинической больницы им. Куватова. В связи с этим медицинское учреждение закрыли на жесткий карантин. Анализы на коронавирус сдали все сотрудники и пациенты клинической больницы.

Отметим, что в целом по стране провели уже более 500 тысяч анализов на COVID-19, в Башкирии — более 15 тысяч. За сутки в РФ прибавилось еще 1786 заболевших, общее число выросло до 11917 человек.

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ГТРК "Башкортостан"