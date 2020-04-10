Коронавирус проник на французский авианосец «Шарль де Голль»

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10.04.2020, 13:53, Новости дня

Министерство обороны Франции сообщило о 50 положительных результатах тестирования на коронавирус на борьбу авианосца «Шарль-де-Голль».

«Трое моряков были также эвакуированы на самолете для сопровождения в больницу во Франции», – передает РИА «Новости» сообщение французского ведомства.

Авианосец продолжает путь в Тулон, сказали в министерстве.

Ранее случаи коронавируса были выявлены на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». Ко вторнику число зараженных на авианосце почти достигло 200. Корабль вынужденно встал на якорь в открытом море «примерно на две недели». Пентагон решил, что не будет возвращать авианосец в порт, несмотря на болезнь членов экипажа.



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