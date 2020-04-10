«Это лучшее, что остается после нас»: Светлана Лобода хочет родить сына и не одного

10.04.2020, 13:53, Разное

Певица Светлана Лобода мечтает о большой семье. Став участницей программы на YouTube «Удаленка Блин!», она поделилась желанием родить сына.

Как и многие артисты, известная исполнительница вместе со своими детьми Евой и Тильдой находится в условиях карантина. В одном из прямых эфиров она пояснила о своих планах иметь большую семью. Для своих девочек ей хотелось бы родить брата, возможно, и не одного. Светлана Лобода уверена, лучшее, что остается после человека, — это его дети. Старшая дочь певицы Евангелина, которой недавно исполнилось 9 лет, носит фамилию своего отца, известного под псевдонимом Андрей Царь. Она была рождена в гражданском браке знаменитости с украинским хореографом. Супруги расстались цивилизованно, сохранив хорошие отношения. Информацию о том, кто приходится отцом почти двухлетней Тильды, Светлана Лобода не раскрывает. Объясняет она это якобы существующим контрактом. Большинство поклонников склоняются к версии, что это дочь фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.

Свою личную жизнь известная певица предпочитает не комментировать. Не позволяет она также фотографировать лицо своей младшей дочери. Лобода уверена, что незащищенная аура маленького ребенка очень уязвима, поэтому на совместном фото с мамой – Ева и прикрывает своей рукой Тильду.