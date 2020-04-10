 

Российский путешественник умер от отравления цикутой

10.04.2020, 13:48, Новости дня

Путешественник из Санкт-Петербурга Александр Норко умер от отравления корнями ядовитого растения цикута, которое он перепутал с корнями кувшинки, сообщила его супруга Лариса Норко.

«Шестого моего Саши не стало… Он сказал мне за несколько часов до смерти, что нашел корни кувшинки и будет их варить… Но ошибся, по мнению специалистов – это вех обыкновенный, приятный на вкус и запах, но убивает лошадь… Соком этого растения отравился какой-то древнегреческий философ», – написала жена путешественника в «ВКонтакте».

Супруга Норко отметила, что он всегда называл себя «философом добровольной простоты и случайно повторил эту судьбу». 

Накануне путешественник написал на своей странице в соцсети, что намерен провести какое-то время с палаткой на природе, заявив о «нездоровом ажиотаже в масштабах планеты, связанном с коронавирусом». 

«В нашем сумасшедшем (или безумном) мире надо находить возможность абстрагироваться, чтобы не стать сумасшедшим», – написал он. 

Вех обыкновенный является ядовитым растением, среди других его названий: цикута, кошачья петрушка, вяха. По мнению некоторых историков, от яда цикута скончался греческий философ Сократ.

Александр Норко – велосипедист, объехавший многие страны мира. Он совершил велопробег из Петербурга в Египет и Сингапур. В 2017 году, когда Норко решил доехать на велосипеде до Туниса, его сбил автомобиль в Псковской области.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Пока Трамп сомневается, Китай действует: как в Пекине и Вашингтоне борются с COVID-19

15.02 / Спорный вопрос: трансгендеры в женском спорте – быть или не быть

21.02 / Стали известны результаты анализов снятой с поезда под Брянском гражданки Китая

13.02 / Роспотребнадзор разъяснил порядок возврата или обмена лекарств в аптеке

06.04 / Трамп скорректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США

03.02 / Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

04.02 / Валентина Матвиенко поддержала идею Владимира Путина о новой Ялтинской конференции

01.04 / Мировой теннис поставлен на паузу до 13 июля

19.02 / Запущен проект «20 вопросов Владимиру Путину»

12.03 / НБУ продал на межбанке еще $220 млн для стабилизации курса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска