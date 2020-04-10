 

Отдельный кодекс на время эпидемий могут создать в России

10.04.2020, 13:48, Новости дня

Министр юстиции Константин Чуйченко не исключил возможности разработки в РФ отдельного кодекса противоэпидемических норм и требований. Об этом он заявил, выступая на совещании министров юстиции на открывшемся в Петербурге международном юридическом онлайн-форуме.

«В ближайшее время неумолимо встанет вопрос о необходимости кодификации введенных норм, их свода в единую систему, возможно, даже в единый законодательный акт с общей и особенной частями, с четкими определениями терминов, исчерпывающим описанием разных правовых режимов: повышенная готовность, угрожающая ситуация, карантин, чрезвычайная ситуация и так далее», – передает ТАСС слова Чуйченко.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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