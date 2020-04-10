Мнение: ОПЕК+. Промежуточные итоги

10.04.2020, 13:44, Разное

Сегодня встреча ОПЕК продолжится. Вчера встречались эксперты, сегодня – политики: министры энергетики.стран ОПЕК. Они и будут принимать окончательное решение по объемам ограничений. Основная интрига была в сокращении России и Саудовской Аравии. Пока договоренность достигнута на объемах в 2,5 млн баррелей каждой стороной. Сегодня министры энергетики будут фиксировать либо договоренности, либо разногласия.

Ситуацию невозможно оценивать сравнением кто победил, кто проиграл. Проблема России в том, что подобное масштабное сокращение будет означать для нее ликвидацию ряда месторождений, которые уже невозможно будет запустить после остановки добычи. Значительная часть месторождений выработана, и остановка добычи на них деградирует технологические возможности добычи. Примерно так почти уничтожена сегодня нефтяная отрасль Сирии – месторождения еще до войны в значительной мере были выработаны, ИГИЛ в течение двух лет эксплуатировал их предельно варварски, затем последовала остановка на несколько месяцев, и сегодня дебет скважин упал в разы, а качество нефти крайне низкое.

Олигархи в России ведут себя по отношению к месторождениям не сильно лучше чем ИГИЛ. А потому остановка добычи во многом станет для них (месторождений) завершением истории. Победа это или поражение – вопрос риторический.

Однако пока окончательного соглашения нет, вся информация об итогах встречи ОПЕК предварительная.