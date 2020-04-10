 

Московская мэрия: стационары и службы скорой помощи работают на пределе

10.04.2020, 13:35, Новости дня

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», – сказала Ракова.
 
По данным оперштаба, всего в московских стационарах находятся уже более 6,5 тысяч заражённых коронавирусом. Ожидается дальнейший рост инфицированных.
 

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



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