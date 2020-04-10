Эквадор: картонные гробы и неубранные тела на улицах

10.04.2020, 13:36, Разное

«Это похоже на сюжет фильма ужасов, а больницы – на зону военных действий». Так местные и иностранные врачи, работающие в Эквадоре, описывают последствия эпидемии новой коронавирусной инфекции.

COVID-19 в Гуаякиле, крупнейшем городе страны. Все государства справляются с кризисом очень по-разному, о чем мы постоянно рассказываем в нашем лайвблоге. На латиноамериканском континенте небольшой 16-миллионный Эквадор оказался в числе наиболее пострадавших.

Видео и фотографии, в последние дни поступающие из Гуаякиля, население которого составляет почти 2 миллиона 300 тысяч человек, даже на фоне всех остальных мрачных новостей, связанных с пандемией, отличаются пугающей безысходностью. Местные и федеральные власти Эквадора, очевидно, не способны справиться с происходящим. Мэрия города начала раздавать жителям картонные гробы – так как любых обычных не осталось, и организовала специальную горячую линию для семей, которым требуется убрать тела умерших родных из их домов и улиц, так как морги города совершенно перегружены.

Министерство здравоохранения Эквадора заявляет, что в стране пока зарегистрировало лишь около 4 тысяч случаев инфицирования новым коронавирусом, и лишь около 200 смертей, большая часть которых приходится на провинцию Гуаяс, столицей которой является Гуаякиль. Но истинное количество и больных, и погибших может быть на порядок больше, убеждены и местные врачи, и журналисты, и оппозиционные политики. В любом случае, Эквадор уже оказался по этим показателям на втором месте во всей Латинской Америке, после гигантской Бразилии.

Есть информация, что чиновникам приказано не разглашать статистику о количестве погибших в Гуаясе. Один региональный политик рассказал телеканалу CNN en Español: «Просто чтобы дать вам представление: со вчерашнего дня только в Гуаясе было выдано 480 свидетельств о смерти. 150 тел собираются с улиц каждый день. А из столицы нам рассказывают «лишь о паре сотен смертей».

Впрочем, президент Эквадора Ленин Морено, подвергающийся очень жесткой критике за его реакцию на коронавирус и неспособность эффективно обеспечить карантин в Гуаякиле, вынужден был на днях признать, что в ближайшие недели в Гуаясе могут умереть до 5 тысяч человек.

А глава оперативного штаб Гуаякиля объявил о появлении горячей линии в WhatsApp для родственников жертв: «Внимание: те, кому требуется вывоз умершего из дома, могут написать нам по этому номеру».

Вице-президент Эквадора Отто Зонненхольцнер в прямом эфире национального телевидения вынужден был официально извиняться перед народом за ужасные сообщения, которые приходят из Гуаякиля, на которых видны трупы, сброшенные на тротуары из окон домов.

Ранее всю страну обошел отчаянный призыв алькальда (мэра) Гуаякиля Синтии Витери к правительству и населению: «Что случилось с нашей системой здравоохранения? Люди оставляют своих мертвых на асфальте, складируют их перед больницами и даже мэрией. Никто не хочет забирать тела». Витери, сама инфицированная коронавирусом (в легкой форме), признала, что в Гуаякиле катастрофически не хватает ни медперсонала, часть которого уволилась и сбежала, опасаясь заразиться от такого числа пациентов, ни аппаратов искусственной вентиляции легких.

При этом против самой Синтии Витери прокуратурой возбуждено уголовное дело за создание угрозы жизни людей – после событий 18 марта, о которых говорил весь мир. В тот день два лайнера испанской авиакомпании Iberia, которые должны были забрать в Европу около 200 европейских туристов (из Мадрида они вылетели пустыми), не смогли приземлиться в местном аэропорту имени Хосе Хоакина де Ольмедо – все сотрудники аэропорта, в том числе транспортная полиция, просто заблокировали ВПП автомобилями из страха перед инфекцией.

В результате иностранцев пришлось как-то перевозить в аэропорт столицы Кито, откуда они в конце концов смогли потом улететь. Тогда Витери, которая, как выяснилось, и подбадривала с самого начала запаниковавших аэропортовых работников, публично пообещала, что если в аэропорт опять прилетят любые самолеты из Европы, вновь случится то же самое.