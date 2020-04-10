«Вы что, хотите как в Европе?»: обращение журналиста Михаила Белого к губернатору Ульяновской области

10.04.2020, 13:32, Новости дня

Регион семимильными шагами вступает в эпидемию коронавируса, но людям разрешают ездить в сады и церкви

Это тот самый случай, когда больше не могу молчать. Как журналист, как гражданин, как житель Ульяновской области. Я вижу, что происходит в регионе и пытаюсь понять, когда же, наконец, региональные власти заявят – мы в опасности, надо бороться, надо подключать все ресурсы. И начнут это делать. Пока же все происходит наоборот – идите на работу, езжайте в сады, молитесь, в конце концов, в церкви. Но с мерами предосторожности. Это какой-то сюр. У нас есть эпидемия или нет? У нас есть всплеск заболеваемости или все хорошо? Нельзя быть немножко смертельно опасным.

Только за минувшие сутки количество заболевших (по официальным данным!) увеличилось на 34 человека, многие первичные положительные тесты ждут подтверждения в московской лаборатории. Цифры официальной статистики отстают на несколько дней. Не стоит забывать и о сотнях людей, которые контактировали с уже заболевшими – эта бомба еще не взорвалась.

Журналист Михаил Белый

Что мы видим здесь, в регионе? Мы наблюдаем губернатора Сергея Морозова, который каждый вечер, как Николай Валуев с Хрюшей и Степашей, бодро рапортует о ситуации в области. Кто там страшно оторвался от народа?

Глава региона до сих пор без стеснения рассказывает о тысячах масок, которые где-то якобы изготавливаются. А люди регулярно пишут в социальных сетях о том, что маски в аптеках купить практически невозможно, а те маски, что шьет местная фабрика, продают по предварительной записи. Это стало почти притчей во языцех – изготовление масок, а также сто (!) защитных костюмов, которые любезно региону передал «КамАЗ».

Мне регулярно рассказывают врачи, что им не хватит средств индивидуальной защиты, что некоторые успели урвать в интернет-магазинах респираторы по спекулятивным ценам и теперь очень довольны. Мне рассказывают про то, как щели в машинах «скорой помощи», перевозящих потенциально инфицированных, заклеивают скотчем – это такая забота о водителях, которым защитных костюмов не хватает. Мне регулярно рассказывают о больницах, в которых начали делать ремонт только сейчас – надеюсь, что успеют к следующей эпидемии. Видео со стройки может посмотреть любой желающий.

Это прямо по-гоголевски – русский мужик задним умом крепок. Мне рассказывают про депутата Госдумы, врача, кандидата медицинских наук, которого не пускают на заседания регионального оперативного штаба. Есть что скрывать?

Так в Ульяновске готовятся к эпидемии

Губернатор говорит, что все тревожно и разрешает людям работать, ездить в сады, ходить в церковь. То есть, с одной стороны, пожилые люди должны сидеть дома, соблюдать режим самоизоляции, а с другой – ездить в общественном транспорте на свои садовые участки и молиться в церкви. Складывается впечатление, что последнее – это действительно единственное, что нам остается делать в такой ситуации.

Уважаемый господин губернатор! По-моему, все шутки уже кончились: на сегодняшний день Ульяновская область активно вступает в эпидемию, это надо признать. Сегодня, 10 апреля, регион по суточной заболеваемости попал в топ-5. Больничные койки медленно, но верно заполняются.

Нужны конкретные действия и нужна максимальная открытость, иначе у людей и дальше будет складываться ощущение, что их обманывают. Остановите, наконец, этот карнавал со спа-салонами, торговыми центрами и ресторанами: да, бизнес надо поддержать, но не с помощью жизни и здоровья других граждан; обеспечьте реальные, а не фейковые изоляционные меры. Очень хочется надеяться, что в регионе услышат и президента – половцы и печенеги уже пришли. Если ресурсов не хватает, найдите смелость обратиться к федеральному центру. Вы что, хотите как в Европе?