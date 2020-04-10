Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии от Павла Прилучного: “Он выкинул мой телефон и выгнал нас с детьми из дома”

10.04.2020, 13:30, Разное

Несколько часов назад в аккаунте Нонны Муцениеце – матери актрисы Агаты Муцениеце – появилось шокировавшее многих видео. В нем заплаканная Агата рассказывает о том, что самоизоляция и домашний карантин в загородном доме с супругом Павлом Прилучным и двумя детьми обернулся для нее кошмаром:

Пандемия дается плохо. Я записываю это видео с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить, и он во время пандемии выгоняет нас из дома. Я не могу этого не выложить, потому что сейчас у меня нет никакого другого оружия, кроме публичности. Я даже не знаю сейчас, где мой телефон, но завтра постараюсь купить новый и все восстановить. Просто такой человек Павел, знайте. Если я не скажу этого сейчас, то потом все опять будет замалчиваться, человек будет прикидываться нормальным… Пускай лучше будет так. Мне надоело прикрывать его. Он реально не просыхает 10 дней, пьет алкоголь в немеренных количествах. Видимо, токсины закрыли ему мозг, и это случилось. Привет Джигану, как говорится.

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Публикация от (@_pavel_priluchniy_fan)10 Апр 2020 в 1:57 PDT

Напомним, слухи о непростых отношениях пары ходили уже давно, а в феврале они сами подтвердили их, объявив о своем расставании в Instagram Павла:

Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни и вообще, были честны про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим! Агата и Павел с детьми

Агата также опубликовала у себя в блоге эмоциональную подпись, однако после этого каких-то новостей о подаче документов на развод не появлялось и некоторые подписчики пары заключили, что они решели попробовать спасти отношения. В марте, рассказывая о том, как она решалась на развод с мужем, актриса сказала:

Я не собираюсь на этом хайпить, потому что это некрасиво, потому что это была моя семья, это был мой муж. Он всегда будет моим родным человеком. Это важно каждой женщине – не бояться. Если честно, для меня это прыжок в бездну. Я не знаю, что будет со мной, я не знаю, куда я пойду и как сложится в дальнейшем моя судьба,

По-видимому, пандемия коронавируса помешала планам пары расстаться окончательно: большая часть загсов в стране сейчас закрыты и расторгнуть брак для них не представляется возможным. Актеры, познакомившиеся 10 лет назад на съемках сериала “Закрытая школа”, воспитывают двух детей: сына Тимофея и дочь Мию. Павел Прилучный пока не делал никаких заявлений по поводу видеобращения Агаты и свои действия прессе не комментировал.