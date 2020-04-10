 

“Сильно сблизились”: Солист “Песняров” Борткевич прокомментировал слухи о романе с Пугачевой

10.04.2020, 13:30, Разное

На протяжении долгого времени ходили слухи, что солист группы “Песняры” имел роман с Аллой Пугачевой. Недавно Леонид Борткевич лично опроверг это, рассказав о взаимоотношениях со знаменитостью.
Группа “Песняры” вместе с Аллой Пугачевой на протяжении некоторого времени в 70-х годах прошлого столетия гастролировала вместе, в том числе и заграницу. После выступления в Каннах, отечественные звёзды прославились и за пределами СССР и начали посещать различные страны. При этом не все музыканты Примадонны могли сопровождать её в этих турах, так как те были не выездные, а потому коллектив из Белорусской ССР аккомпанировал певице. В этот момент артисты сильно сблизились и много времени проводили вместе. В тот период и пошли слухи о романе солиста ВИА и уже заработавшей серьёзную репутацию певицы. Тогда главным хитом её программы была композиция “Не отрекаются, любя”. Лишь недавно Леонид Борткевич рассказал, какие же чувства связывали его с народной артисткой, приняв приглашение Бориса Корчевникова стать участником программы “Судьба человека”.


Музыкант вспомнил, как по-настоящему узнал характер Примадонны. Однажды он увидел её репетицию в пустом зале, но пела знаменитость, будто на концерте был аншлаг. Тот спросил, для чего исполнительница так выкладывается, и она заявила, что зритель у неё в сердце, и не важно, видит ли её аудитория. Только так можно достичь успеха, заявила артистка. Такой подход заставил Леонида Борткевича ещё сильнее уважать коллегу по сцене, и их отношения стали более открытыми, но речь идёт, подчеркнул солист группы “Песняры”, лишь о профессиональных и дружеских контактах, без намёков на что-то большее.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Наука: Спектрометрия мозга поможет определить границы опухоли во время операции

03.02 / Сергей Соседов назвал Украину «больной страной»

08.04 / Личное: Что не так с анализами?

08.04 / Обращение Путина к народу. Онлайн

08.03 / «Держитесь и будьте поддерживаемы»: Елена Подкаминская поздравила всех матерей с 8 Марта

27.02 / В сентябре Анастасия Волочкова сыграет свадьбу на набережной реки Мойки

16.03 / Представлен игровой ПК Asus ROG Strix GA35-G35DX на базе AMD Ryzen

07.02 / Алла Пугачева сыграла на пианино с внуками Валентина и Марины Юдашкиных

08.04 / Ездил на авто по Москве: полицейские задержали таксиста с коронавирусом

14.03 / Звезды и коронавирус: Иванка Трамп и Серена Уильямс – на карантине, Хайди Клум – в ожидании результатов теста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска