“Сильно сблизились”: Солист “Песняров” Борткевич прокомментировал слухи о романе с Пугачевой

10.04.2020, 13:30, Разное

На протяжении долгого времени ходили слухи, что солист группы “Песняры” имел роман с Аллой Пугачевой. Недавно Леонид Борткевич лично опроверг это, рассказав о взаимоотношениях со знаменитостью.

Группа “Песняры” вместе с Аллой Пугачевой на протяжении некоторого времени в 70-х годах прошлого столетия гастролировала вместе, в том числе и заграницу. После выступления в Каннах, отечественные звёзды прославились и за пределами СССР и начали посещать различные страны. При этом не все музыканты Примадонны могли сопровождать её в этих турах, так как те были не выездные, а потому коллектив из Белорусской ССР аккомпанировал певице. В этот момент артисты сильно сблизились и много времени проводили вместе. В тот период и пошли слухи о романе солиста ВИА и уже заработавшей серьёзную репутацию певицы. Тогда главным хитом её программы была композиция “Не отрекаются, любя”. Лишь недавно Леонид Борткевич рассказал, какие же чувства связывали его с народной артисткой, приняв приглашение Бориса Корчевникова стать участником программы “Судьба человека”.



Музыкант вспомнил, как по-настоящему узнал характер Примадонны. Однажды он увидел её репетицию в пустом зале, но пела знаменитость, будто на концерте был аншлаг. Тот спросил, для чего исполнительница так выкладывается, и она заявила, что зритель у неё в сердце, и не важно, видит ли её аудитория. Только так можно достичь успеха, заявила артистка. Такой подход заставил Леонида Борткевича ещё сильнее уважать коллегу по сцене, и их отношения стали более открытыми, но речь идёт, подчеркнул солист группы “Песняры”, лишь о профессиональных и дружеских контактах, без намёков на что-то большее.