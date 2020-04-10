Сергея Зверева обвиняют в похищении бездомного ради его «ресурсов здоровья»

10.04.2020, 13:30, Разное

В четверг 9 апреля в полицию Москвы поступило заявление от бездомной, пожаловавшейся на исчезновение сына. В похищении жительница обвиняет Сергея Зверева, якобы заинтересовавшегося «ресурсами здоровья» ее родного человека.

По словам 55-летней гражданки, у них с сыном постоянная прописка отсутствует, поэтому ночуют они в хостелах. На днях родственник заявительницы уехал в неизвестно куда, сев на троллейбус. Она самостоятельно пыталась его икать, но безуспешно. Бездомная пояснила приметы пропавшего: высокий, худощавый, одет в рваные джинсы, пальто синего цвета и шапку-ушанку.

Виноватым в пропаже сына жительница считает звездного стилиста Сергея Зверева, якобы действовавшего в сговоре с неким бизнесменом. Они преследовали молодого человека ради «важных для них ресурсов здоровья». Соответствующее дело передано в СКР, информирует издание «Москва», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

27-летний сын бездомной уже «бесследно исчезал». Примерно шесть лет назад он, не известив родительницу, уехал на фестиваль, и только спустя два месяца его удалось найти.