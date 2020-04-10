Олимпийский чемпион провел зарядку для школьников на самоизоляции

10.04.2020, 13:30, Новости дня

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» проводит неделю «Будь здоров!», в рамках которой спортсмены, звезды шоу-бизнеса и медики проводят для школьников спортивные занятия и дают советы по здоровому образу жизни.

В сообществе конкурса во «ВКонтакте»олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гребле Юрий Постригай ежедневно проводит «Зарядку чемпиона», благодаря которой можно поддерживать физическую форму во время самоизоляции, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Телеведущий и спортивный комментатор Павел Занозин показал школьникам, как здороваться бесконтактным способом и запустил челлендж для участников конкурса «Большая перемена».

В свою очередь председатель ВОД «Волонтеры-медики», врач-педиатр Павел Савчук провел онлайн-урок, посвященный вирусам, болезням и иммунной системе человека. Он также рассказал школьникам о принципах взаимодействия вируса с живыми организмами.

«Грязные руки – один из главных источников инфекций. Тщательное мыть рук является отличным средством, ведь вирус очень хрупок – его защищает лишь тонкий внешний слой жира. Именно поэтому любое мыло или моющее средство является эффективным. Пена растворяет жир, поэтому очень важно правильно мыть руки», – подчеркнул Савчук.

Также фигуристка Эмма Гаджиева поделилась секретами спортивной подготовки в домашних условиях и запустила челлендж #АТыЧтоМОжешь.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. Главный критерий конкурсного отбора – оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире (например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях).

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Учащиеся 10-х классов получат денежный приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.