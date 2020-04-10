Мишустин назначил главу Росздравнадзора

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10.04.2020, 13:30, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову руководителем Росздравнадзора.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

«Назначить Самойлову Аллу Владимировну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», – говорится в документе.

С октября 2015 по февраль 2017 года Самойлова была министром здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. С начала марта 2020 года занимала должность директора департамента проектной деятельности Минздрава России.



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