 

Пандемия коронавируса отбросила экономику США на 100 лет назад

10.04.2020, 13:30, Разное

Издание The Washington Post опубликовало статью, где эксперты оценили давление на экономику США из-за COVID-19. По их словам, пандемия коронавируса отбросила страну по этому показателю на 100 лет назад.
Экономист Крис Рупки пояснил жителям США, к чему тем стоит готовиться. В настоящий момент в мире объявлена пандемия коронавируса, э то откладывает свой след. Экономики всех стран испытывают серьёзное давление, и в Соединённых Штатах, вероятно, оно наиболее сильное. Это связано с тем, что в данной стране уже зафиксированы близкие к рекордным по заболеваемости показатели. Многие компании ушли на карантин, прекратив временно свою деятельность, но уже очевидно, не все фирмы смогут вернуться к деятельности и им придётся проходить процедуру банкротства. Такие обстоятельства нельзя считать временным спадом, а в пору называть их второй Великой депрессией. Америка отброшена на 100 лет назад в экономическом плане, на что указывает количество еженедельно появляющихся только официально безработных. За три недели карантина эта цифра уже достигла 17 миллионов. Именно столько человек подало документы на получение пособия.

При этом отмечается, сейчас даже эти деньги нельзя получить. Государственная служба оказалась не готова к такому числу обращений, и поданные заявления не успевают обработать. Пока не сообщается, когда данная ситуация будет разрешена, но специалисты не прогнозируют в ближайшее время спада напряжения в США из-за пандемии коронавируса, передает “ПолитЭксперт”.



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