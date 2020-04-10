 

На еще одном американском авианосце зафиксирована вспышка коронавируса

10.04.2020, 13:25, Новости дня

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтен сообщил о вспышке коронавируса на борту еще одного американского авианосца, который готовится к развертыванию в Тихоокеанском регионе.

«На авианосце «Нимиц» зафиксировано очень небольшое количество случаев, и мы внимательно за этим следим», – заявил Хайтен.

Экипаж корабля «Нимиц» насчитывает около 5 000 человек.

Хайтен также сообщил, что одного из членов экипажа авианосца «Теодор Рузвельт» в четверг поместили в отделение интенсивной терапии на Гуаме, у берегов которого корабль был пришвартован более недели. По словам генерала, вирус подтвержден у 416 членов экипажа. Еще 1 164 человека ждут результатов анализов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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