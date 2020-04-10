 

В России выявлены 1786 новых случаев коронавирусной инфекции

10.04.2020, 13:25, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 1786 и составило 11 917, сообщил данные на утро 10 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Большая часть роста приходится на Москву: в городе выявлены 1124 инфицированных. За сутки от болезни скончались 18 человек, 12 – в Москве, двое в Краснодарском крае, по одному в Нижегородской области, республике Марий Эл, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Из 85 регионов России с учётом аннексированного Крыма, инфекция не обнаружена только в трёх: в Ненецком автономном округе, Республике Алтай и на Чукотке.

В 56 регионах власти смягчили ограничительные меры, введённые для борьбы с распространением коронавируса, подсчитал ТАСС.

Из 11 917 заражённых 795 выздоровели, 94 – умерли.

  • Радио «Свобода»

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