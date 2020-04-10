 

В Китае собак исключили из категории животных, чье мясо можно есть

10.04.2020, 13:20, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuМинистерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка животных, которых можно разводить для употребления в пищу и в других коммерческих целях, пишет Reuters. 

“По мере прогресса человеческой цивилизации, роста общественного интереса и любви к защите животных, собаки стали компаньонам и домашними питомцами, поэтому в Китае они не будут больше считаться домашним скотом”, – говорится в документе. 

В перечень животных, разрешенных для разведения, который опубликовали 8 апреля, вошли 18 традиционных видов скота, включая крупный рогатый скот, свиней, птицу и верблюдов.

В списке оказались и 13 видов диких животных, разведение которых будет освобождено от ограничений при коммерческом использовании. Среди них оказались северные олени, альпаки, фазаны, страусы и лисы. Документ вынесен на обсуждение общественности.

Первым городом, в котором запретили есть собак, стал Шэньчжэнь. Там запрет на употребление в пищу мяса собак и кошек вступит с 1 мая. Считается, что в провинции Гуандун, где расположен этот город, потребление собачьего и кошачьего мяса наиболее распространено. 

Распоряжение, запрещающее есть мясо диких животных, было издано 24 февраля Национальным народным конгрессом Китая. Торговля ими также была запрещена. Считается, что данные меры были приняты из-за эпидемии коронавируса в стране, которая, предположительно, началась из-за продажи мяса диких животных на рынке в городе Ухань.

По данным Humane Society International, в Китае каждый год около 10 миллионов собак в год убивают для потребления в пищу, в городе Юйлинь проводится ежегодный фестиваль собачьего мяса.

 



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