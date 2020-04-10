 

Мнение: Угадайте картину

10.04.2020, 13:18, Разное

Свежая загадка!
Что-то мне надоело портреты загадывать, зачем себя искусственно ограничивать узкими рамками жанра. Давайте раздвинем.

Жила-была одна тётя. В живописи ее рисовали, и в барочной тоже — но, удивительное дело, обычно в приличном виде, вот прямо не узнаю брата Васю. При этом дама она была крутая и энергичная (при ее профессии нельзя иначе — самая опасная профессия в мире на тот момент (в 7 раз выше, чем для человека из самой опасной группы риска наших дней: молодого негра в городе мексиканской наркомафии).

Итак, угадайте, что это за картина, если известно, что:

  • Она создало то из семи, что еще было у Фрэнсис Бернетт.

  • Пожиратель считал, что она изобрела штаны.

  • Она убила своего мужа (фиговая подсказка для персонажа европейской живописи, соглашусь. Но она сделала это одной из первых, и момент этого убийства, вдобавок, никогда не рисовали).

  • Ее хайратник на этой картине поищите у самой знаменитой доисторической дамы Испании.

  • Сзади нее есть то, что есть в Пушкинском музее, но не настоящее, хотя и с бородой.

  • Автор этой картины был соотечественником женщины, убившей мужа с помощью тарелки грибов, которая очень борзо плавала от своего сына.

  • Этот художник был тезкой человека, который одним из первых доказал, что в сорок четвертом большинство участников групповых проектов сачковали.

Гуглить можно и нужно!

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Источник: Шакко



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