 

Патрушев заявил о предотвращении трех нападений подростков на школы за год

10.04.2020, 13:09, Новости дня

На Урале в прошлом году удалось предотвратить три вооруженных нападения подростков на одноклассников и учителей, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«В прошлом году в округе предотвращено три нападения подростков на своих одноклассников и учителей с применением холодного, огнестрельного оружия и самодельных взрывчатых веществ», – цитирует РИА «Новости» Патрушева. 

По словам секретаря Совбеза, росту экстремизма среди молодежи способствуют материальное расслоение, коррупция, несправедливость, снижение уровня жизни, невостребованность на рынке труда.

Кроме того, Патрушев подчеркнул, что на поведение несовершеннолетних влияют пропагандируемые в соцсетях потребление наркотиков, суициды, криминальная субкультура и популяризация насилия в школах.

Он отметил, что на сегодняшний день в Свердловской, Курганской и Челябинской областях уровень преступности среди несовершеннолетних превышает среднероссийские показатели. 

Ранее Патрушев заявил, что подрывная работа зарубежных спецслужб и некоммерческих организаций способствует попаданию российской молодежи под влияние террористов и экстремистов.



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