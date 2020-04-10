 

Компанию MediaTek уличили в мошенничестве с процессорами

10.04.2020, 13:09, Разное

В определенных микросхемах MediaTek выявили «спортивный режим», позволяющий процессору функционировать с наибольшей производительностью для получения высоких результатов, невзирая на температуру. В обычном режиме чипы работают медленнее, поэтому разработчика обвинили в мошенничестве, но он не признал вину.
Тайваньскую компанию MediaTek уличили в специальном завышении производительности ее процессоров в бенчмарках. Ее сотрудники изменяли настройки параметра DVFS. Вначале эксперты обратили внимание на версию смартфона Oppo Reno3 Pro для Европы, которая базируется на MediaTek Helio P95. В тесте гаджет оказался впереди китайской модели Reno3 с процессором Dimensity 1000L. В составе P95 присутствуют только два ядра с высокой тактовой частотой Cortex-A75, тогда как у его оппонента квартет таких деталей, причем еще более современных A77.

Тайваньская фирма использовала спецверсию бенчмарка PCMark, ранее применяемую для обнаружения читеров. В результате этого общая оценка сократилась на 30%, а в некоторых подтестах итоги оказались ниже на 75%. В рамках последующего расследования стало известно, что в девяти смартфонах на MediaTek эксперты нашли упоминание спортивного режима, который приводит в действие параметры повышенной производительности.

В компании не отрицают всего вышеперечисленного, отметив при этом, что вместе работают с изготовителями девайсов, настраивая их так, дабы они раскрывали настоящий потенциал процессоров в бенчмарках. Иначе говоря, в ходе испытания чип демонстрирует максимальные возможности схемы, а в обычном режиме учитываются уже вопросы работы без подзарядки, увеличения температуры и прочих.



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