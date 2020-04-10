Власти Москвы заявили о работающих на пределе больницах и скорой

10.04.2020, 13:08, Новости дня

Нагрузка на столичную систему здравоохранения резко выросла в последние дни из-за пациентов, у которых коронавирусная пневмония протекает тяжело, больницы и скорая помощь работают на пределе, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что «в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией», передает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тыс. случаев до 5,5 тыс.). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», – добавила она.

Заммэра Москвы сообщила также, что всего в московских стационарах проходят лечение уже более 6,5 тыс. вирус-положительных пациентов.

При этом пик заболеваемости, согласно прогнозам экспертов, еще не достигнут, заболевших и госпитализированных будет расти.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом напомнил, что во избежание дальнейшего распространения коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, в РФ за стуки выявили 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. Выздоровели 795 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.