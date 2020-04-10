Мнение: Бессилие властей

10.04.2020, 13:06, Разное



Охрана здоровья пожилых в Москве. “Почему не на самоизоляции, дедушка?”

Как ни странно, а ведь в нынешней ситуации у государства практически отсутствуют средства принуждения к соблюдению карантина. Государства, строго говоря, бессильны – и именно этим объясняется мягкость “карантинизации”.

Ну в самом деле – какие у него инструменты? По сути, их всего два: штрафы и аресты. Лишение денег или лишение свободы. У того и другого способа именно при борьбе с эпидемией серьезнейшие издержки.

Например – аресты. Арестовывать хорошо пьяных и дебоширов в большом городе – их заведомо мало. А вот уже с “шашлычниками”, ввиду их массовости – уже проблемы. Если проводить реально массовые аресты (а как иначе УСТРАШАТЬ население целого города?) – то будет неизбежна скученность в камерах и полицейских участках, а значит – все условия для распространения инфекции! Получится – одной рукой боремся с вирусом, другой – ему помогаем. Абсурд.

И про штрафы. Маленькие штрафы не пугают, а если брать большие (15 тысяч – это уже большой штраф для России и даже для Москвы) – вызовешь озлобление: власть приказала сидеть по домам, денег не платит, доходов никаких нет – и требует штрафов! (особенно учитывая, что часто “нарушительницы” – матери с детьми, которые просто не могут тихо безвылазно сидеть дома).

И, наконец, третье соображение более философского характера, но от этого начальству не легче: очень трудно решиться пойти на прямое противостояние “общество-власти”, силовики против обывателей. В этом случае власть объективно выступает как оккупационная, противостоящая обществу сила. Власти куда комфортнее (да и правильнее) выступать как ЧАСТЬ общества, действующая “по мандату от народа”. А с этой позиции аресты матерей с детьми, пенсионеров и юных парочек выглядят противоестественно.

Вот и получается, что власти в РФ упирают на “сознательность” не от хорошей жизни. Попросту для них выбора-то практически нет. Хотя, конечно, для русского уха звучит дико: как это – власть не всемогуща? Как это – она не может делать все что угодно?!

Не может. Даже в России.