Когда в Россию придет теплая погода?

10.04.2020, 13:05, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Центральной России установится теплая погода. По его словам, столбики термометров покажут плюсовые значения в середине апреля, сообщает РИА Новости.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина отметила, что средняя температура воздуха в регионах страны будет выше нормы на 1-1,5 градуса. Теплая погода ожидается не только в европейской части страны, но и в Сибири, Забайкалье, на Урале, Камчатке, Чукотке, а также в Магаданской области, передает НСН.