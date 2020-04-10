Министра здравоохранения Коми отправили в отставку

10.04.2020, 13:05, Разное

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписал врио главы Республики Владимир Уйба, передает URA.ru.

Руководителем ведомства назначили Викторию Филин. “Новый вице-премьер будет курировать отрасль здравоохранения и социальные вопросы”, – говорится в официальном сообщении.

Напомним, Коми входит в пятерку российских регионов, где зарегистрировано наибольшее число заразившихся коронавирусом. Инфекцию выявили у 208 человек.