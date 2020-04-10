Две трети регионов смягчили введеные из-за вспышки коронавируса ограничения

10.04.2020, 13:00, Разное

Уже 56 российских регионов смягчили ограничения для жителей и бизнеса, которые ввели в связи со вспышкой коронавируса до конца апреля. В большинстве случаев расширялся список предприятий, которые могут работать во время «нерабочих дней», подсчитал ТАСС.

В нескольких регионах послабления распространили и на малый бизнес: в Республике Алтай — на салоны красоты и солярии, а в Югре — на адвокатов и автомойки. В Архангельской области, Алтайском крае и Приморье прописали возможность ездить на дачу. В Хакасии разрешили гулять с детьми рядом с домом, в Удмуртии — выходить на пробежку.

В ряде регионов наоборот усилили ограничения: так, в 24 субъектах в отдельных населенных пунктах ввели особый режим передвижения (в Омске, например, с 4 апреля ограничили въезд и выезд), в Чувашии и Оренбурге и нескольких других городах обязали проходить двухнедельную самоизоляцию всех приезжающих (где-то это коснулось только пассажиров, прибывающих из Москвы и Петербурга).

Всего к 10 апреля число выявленных в РФ заражений приблизилось к 12 тысячам случаев. Лидерами остаются Москва и Подмосковье: в совокупности на них приходятся почти 8300 активных случаев, в столице накануне от осложнений умер 50-й пациент. Следом за ними идут Петербург и Ленобласть (всего там под наблюдением остаются около 500 человек), а также Республика Коми, где обнаружили 208 инфицированных.