Личное: Баба как прикрытие

10.04.2020, 12:54, Разное

Несколько лет назад, когда основная масса фанаток Егора Крида только-только выпустилась из детского сада в школу, какой-то умный продюсер, посмотрев на Егорку, понял: если вот прямо сейчас не найти ему бабу для имиджу, никакой карьеры этому исполнителю дальше не светит.

Легко сказать — бабу! А где её взять?



Фото: Соцсети

В те времена уже все давно забыли о Нюше — была такая свинка на эстраде. Сама — никакая, но — баба.

Отказать Нюше в этом точно нельзя — упитанный, широкобёдрый розовый поросёночек, до которого ещё не добрался Коля Пшеничка Басков.

Сказано — сделано. Слюнявого Егорку медийно случили с Нюшей, и пара какое-то время изображала страсть.

Прошло много лет. Свинюша вышла замуж за обеспеченного бренд-факера, Егорку выгнали из чисто пацанского лейбла за то, что он так и не смог трахнуть победительницу Холостяка Дашку Клюкину.

Впрочем, нахрен я это всё вам рассказываю? Ах, да: это была предыстория.

Теперь — история.

На самоизоляции большим артистам особенно голодно. Свинюша и Слюнявый решили снова изобразить любовь. Вот, что по этому поводу пишет жёлтая пресса:

«В совместном эфире Нюша и Крид, немного смущаясь, исполняют строчки из нового трека, которые посвятили друг другу, и вспоминают, как снова начали общаться: это произошло в прошлом году – бывшие случайно столкнулись в кафе в Майами, Нюша была с маленькой дочкой и без мужа. Сколько бы времени не прошло после расставания, у Егора конечно до сих пор влюблённый взгляд».

Блин, на кого рассчитаны эти сопли? Нюша — без мужа, но с приплодом, Гейгорка — со взглядом, а кругом — помойка Майами.

Что ж за страна у нас такая, в которой тайная встреча за спиной мужа лучше гомосексуализма?

Я вам больше скажу: геронтофилия — лучше! Роды от суррогата-домработницы — лучше! Ни Максим Галкин, ни Филипп Киркоров совершенно не стесняются выдумывать половые извращения, лишь бы никто не заподозрил правду!

Ребята, я понимаю, что мы живём в гомофобной стране. Но ориентацию, как шило в мешке, не утаишь. Если Егорка любит мужчин, если накопитомцу Рудковской нравятся дяденьки, если Филипп тащится от качков, а Максим — от интеллектуальных студентов, то, ёлки-палки, говорите об этом!

Сделайте камин’ауты. Скажите правду. Глядишь, в нашей стране что-то и изменится в сторону большей терпимости. Ну, а то, что ваши карьеры полетят псу под хвост, так и невелика важность для мировой культуры.

Согласны?