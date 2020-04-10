Юрист из США рассказал о пережитом ужасе в реанимации при лечении от коронавируса

10.04.2020, 12:53, Разное

Адвокат из Нью-Йорка пояснил о собственных ощущениях в реанимации города из-за коронавируса. Находясь там, он пришел в ужас от происходящего и едва ли сам не стал готовиться к смерти.

Юрист выявил первые признаки заболевания в первой половине марта, когда на территории Нью-Йорка зафиксировали 55 эпизодов заражения коронавирусом. Мужчине пришлось три раза обращаться к врачам, перед тем, как его отправили в больницу. Через время состояние пациента ухудшилось, у него снизился уровень насыщения крови кислородом. После этого врачи заявили о надобности интубации и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. У больного эти слова вызвали ужас, так как он слышал, что не все люди выживают после таких манипуляций. Юрист думал, что может умереть в условиях пандемии, но все равно надеялся на лучшее.

Пациента подключили к ИВЛ и уже спустя неделю его выписали из медицинского учреждения. Теперь он стал больше ценить собственную жизнь. «Есть столько вещей, которые мы воспринимаем как должное», – отметил юрист. Его очень тронула поддержка многих других людей в момент болезни и пребывания в лечебнице.

Согласно последним данным, по состоянию на 9 апреля в США выявили почти 436 000 эпизодов заражения коронавирусом. От опасной пневмонии скончались 14,9 тысячи человек, из них около 4,5 тысячи проживали в Нью-Йорке, который пострадал от Covid-19 больше всех остальных американских населенных пунктов.