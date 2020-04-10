 

МВД разработало новые правила учета последствий ДТП

10.04.2020, 12:53, Новости дня

МВД разработало новые правила учета погибших в ДТП, которые позволят минимизировать расхождение официальной статистики различных ведомств, в настоящее время проект постановления правительства находится на общественном обсуждении, сообщили в пресс-центре ведомства.

«В правилах уточняются отдельные понятия, конкретизированы случаи невключения в официальную статистическую информацию сведений о ДТП с учетом международного опыта и практики, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Перечень участвующих в учете сведений о ДТП дополнен Российским союзом автостраховщиков для возможности получения сведений о ДТП, оформленных без участия уполномоченных на то сотрудников полиции», – передает ТАСС сообщение МВД.

Также там отметили, что принятие документа позволит минимизировать расхождение официальной статистической информации о погибших в результате ДТП со сведениями, имеющимися в МВД, медицинских организациях и Федеральной службе государственной статистики.

«Проект постановления правительства в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином интернет-портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения», – добавили в МВД.



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