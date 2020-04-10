Украина прекратила участие в союзе ДОСААФ СНГ

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10.04.2020, 12:48, Новости дня

Украина в последние годы перестала участвовать в деятельности Объединенной организации ДОСААФ СНГ, сообщил председатель ДОСААФ РФ Александр Колмаков.

«К сожалению, в последние годы прекратило участвовать в жизни союза Общество содействия обороне Украины», – сказал он в интервью РИА «Новости». 

Последние пять лет Колмаков также занимал должность председателя ДОСААФ СНГ, а в конце 2019 года его переизбрали на этот пост.

По его словам, ДОСААФ РФ планирует в 2020 году подготовить более 450 тыс. человек по гражданским и военно-учетным специальностям – в первую очередь водительские специальности. 

Также ДОСААФ будет готовить радиооператоров, телеграфистов, механиков, программистов, мастеров производственного обучения, водолазов, электромонтеров, газосварщиков, бухгалтеров, парашютистов, мастеров по ремонту бытовой и компьютерной техники.

Колмаков добавил, что за 2019 год учреждения ДОСААФ помогли более чем 44 тыс. школьников пройти основы военной службы.

Вместе с тем, по его словам, в ближайшее время будет завершен ремонт вертолета Ми-4, разработанного в СССР в 50-х годах. 

«Не за горами тот момент, когда Ми-4 вновь поднимется в небо и станет единственным летающим вертолетом этой модели в мире», – сказал он.

Колмаков напомнил, восстановление конструкции вертолета началось в 2015 года. По его словам, в созданном Ми-4 не будет ни одной заново изготовленной детали.

«Помогала вся страна. Присылали запчасти. Из Киржача нам прислали лопасти рулевого винта. Лопасти несущего винта помогли доработать авиаторы из Щелкова», – рассказал Колмаков.

Международный союз ДОСААФ стран СНГ был создан в сентябре 1992 года в Ташкенте, но в середине 90-х Узбекистан прекратил свою деятельность в организации. Сейчас в союз также входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.



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