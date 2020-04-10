Эпидемиолог рассказал о важности ближайших выходных для борьбы с COVID-19

10.04.2020, 12:48, Новости дня

«Пик заболеваемости COVID-19 может наступить в течение 10-15 дней, поэтому в ближайшие выходные важно соблюдать карантинные меры», – сказал заведующий клинико-диагностическим центром Центрального НИИ Эпидемиологии Владимир Чуланов, рассуждая о необходимости продолжения режима самоизоляции в России.

«Возможный пик заболеваемости коронавирусом может наступить в течение 10-15 дней, поэтому в ближайшие выходные очень важно соблюдать действующие ограничительные меры», – считает заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ Эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов.

По его словам, необходимо, чтобы население не расслаблялось несмотря на солнечную погоду и соблазн выйти в парк на прогулку. «Нужно собрать силы в кулачок и продолжать соблюдать режим самоизоляции. Это позволит максимально затормозить распространение инфекции, а значит и приблизить возвращение к нормальной жизни», – добавил профессор.

«Чем строже люди соблюдают рекомендации, тем активнее способствуют прерыванию распространения вируса и снижению заболеваемости. Как только она начнет снижаться, ограничительные меры будут пересмотрены», – заверил Чуланов.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о способах защиты от коронавируса и самоизоляции россиян. Согласно представленных данным, 76% ограничили контакты, сидят дома или уехали в отдаленное место.

7 апреля глава российского государства Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу еще не пройден.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.