В Беларуси намерены начать сборку паркетника DFM 580 для РФ

10.04.2020, 12:45, Новости дня

Китайская компания Dongfeng получила ОТТС на последующие продажи нового семиместного кроссовера DFM 580.

Таким образом, в дальнейшем на российском рынке может появиться новая бюджетная модель, выпуском которого займутся на заводе в Белоруссии. Благодаря такой особенности станет возможным добиться еще более низкой стоимости на паркетник. Следует отметить, что данная площадка уже активно занимается выпуском нового кроссовера от компании Zotye.

Кроме того, под капотом автомобиля установили 1,8-литровый бензиновый агрегат, а также 5-ступенчатую механическую трансмиссию. Однако эксперты уверены, что для россиян предложат более упрощенную модификацию с 1,5-литровым агрегатом, а также с вариатором. Пока точные сроки появления кроссовера не называются.