 

Новая Kia Optima появилась у дилеров в Китае

10.04.2020, 12:45, Новости дня

Южнокорейская компания Kia совсем недавно начала продажи новинки седана Kia Optima на китайском рынке.

Вместе с тем уже до лета 2020 года предложенная модель может появиться на рынке России. Уже в настоящее время начали поступать первые экземпляры техники для фирменного учебного центра Kia Academy. Новый седан уже подготовлен к сертификации, после которого появятся все основания для старта продаж.

Кроме того, новая модель обладает более привлекательным дизайном и относится к бизнес-сегменту. Автомобиль отличается укороченным багажником, видоизмененными боковыми зеркалами, головной оптикой и некоторыми другими элементами. Напомним, для китайского рынка Kia Optima доступна с 1,6-литровым мотором на 180 л.с. Также в продажу поступила гибридная модель с суммарной мощностью 195 л.с.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Уровень бодрости по утрам зависит от сигнала будильника

19.02 / Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Не должны держать бизнесмены денежки где-то там, в офшорах

05.02 / В США прокомментировали возможность введения новых санкций против «Северного потока – 2»

20.02 / Джихадисты из Татарстана собирались воевать в Сирии

19.03 / АПЛ «Вепрь» приступила к испытаниям после ремонта

01.04 / В Москве продлили действие режима домашнего лечения пациентов с COVID-19

04.04 / Глава ГАСИ: В регионах готовятся провокации и попытки дискредитировать реформу градостроительства

14.03 / В Петербурге ввели свободное посещение школ

21.02 / Названы три причины аномально теплой зимы в России

07.02 / Пассажирский авиалайнер оказался в зоне обстрела ПВО Сирии под Дамаском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска