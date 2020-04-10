Новая Kia Optima появилась у дилеров в Китае

10.04.2020, 12:45, Новости дня

Южнокорейская компания Kia совсем недавно начала продажи новинки седана Kia Optima на китайском рынке.

Вместе с тем уже до лета 2020 года предложенная модель может появиться на рынке России. Уже в настоящее время начали поступать первые экземпляры техники для фирменного учебного центра Kia Academy. Новый седан уже подготовлен к сертификации, после которого появятся все основания для старта продаж.

Кроме того, новая модель обладает более привлекательным дизайном и относится к бизнес-сегменту. Автомобиль отличается укороченным багажником, видоизмененными боковыми зеркалами, головной оптикой и некоторыми другими элементами. Напомним, для китайского рынка Kia Optima доступна с 1,6-литровым мотором на 180 л.с. Также в продажу поступила гибридная модель с суммарной мощностью 195 л.с.