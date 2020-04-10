Скандалы: Дефицит для миллионеров

10.04.2020, 12:41, Разное

Как богатые москвичи опустошили рынок элитной недвижимости Подмосковья из-за коронавируса

Пандемия коронавируса породила парадоксальную ситуацию на рынке загородной недвижимости Подмосковья: арендовать дом за 20 000–40 000 рублей в месяц еще можно, а вот за $20 000–40 000 подходящих вариантов уже нет. Состоятельные москвичи, убегая в самоизоляцию, смели все доступные элитные объекты.

Где удобнее всего переживать карантин? В загородном доме с собственным участком, решили многие москвичи в марте 2020 года. Это доказывает статистика, которой с Forbes поделились эксперты рынка недвижимости. «По сравнению с первым кварталом 2019-го спрос на аренду загородного жилья увеличился на 14%», — говорит заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимости» Оксана Полякова. Прирост, по ее словам, произошел «благодаря активности нанимателей в последней декаде февраля и в марте».

«В январе по поводу съема в аренду гостевого дома не звонил никто. В феврале трое посмотрели, одни сняли до июня. С начала карантина я получаю по три звонка в день, а иногда больше», — написала на своей странице в Facebook архитектор Екатерина Семихатова. Подобных свидетельств в социальных сетях в последние недели множество: пользователи спрашивают, не сдает ли кто-то из их друзей дачу, и сами делятся вариантами аренды домов, расположенных даже в деревнях Тверской области.

По данным «Инком-недвижимость», которая занимается в основном сравнительно недорогими объектами, 57% заявок от нанимателей приходится на лоты с арендной ставкой менее 90 000 рублей в месяц. По словам Поляковой, сегодня еще можно найти «недорогие варианты (30 000–50 000 рублей в месяц), причем на разных, даже престижных направлениях». «Из экспозиции вымываются самые доступные по цене загородные дома. Однако дефицита нет и ассортимент довольно разнообразный», — заверяет эксперт.

Как трудно быть богатым

Совсем иная ситуация на рынке элитного жилья. По данным консалтинговой компании Knight Frank, количество запросов на аренду загородной недвижимости в этом сегменте в первом квартале оказалось вдвое выше, чем за аналогичный период 2019-го. «Люди, которые только сейчас решили заняться поиском загородного дома, конечно, испытывают некоторое удивление, почему даже в их дорогом бюджете от $20 000 до $40 000 в месяц уже не осталось домов, удовлетворяющих спрос, — современных, в удачной локации, с бассейном и прочими опциями», — рассказывает директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик. По его словам, таких домов на рынке почти не осталось — «остались только в сегменте выше, примерно от $60 000 до $100 000 в месяц».

«Звонят арендаторы в высоких бюджетах, от €30 000 в месяц, — нечего предложить! — подтвердила в своем Facebook генеральный директор агентства Kalinka Realty Екатерина Румянцева. — Прошлой весной они по 10-15 вариантов смотрели, собственники как только ни изощрялись, чтобы к себе заманить». По словам Румянцевой, ее компания за март 2020 года закрыла больше сделок по аренде загородной недвижимости, чем за весь предыдущий год.

«Люди удивляются, почему даже в бюджете от $20 000 до $40 000 в месяц уже не осталось домов»

О какой недвижимости идет речь? По данным Knight Frank, средняя площадь высокобюджетного коттеджа, предлагаемого в аренду, по итогам первого квартала составляла 756 кв. м., 42% лотов имеют площадь 400-700 кв. м, 56% — сосредоточены на Рублевском шоссе, 35% — на Новорижском.

Арендовать дачи хотят даже те, кто сам живет в загородных домах. «Клиенты, у которых уже есть загородные дома (это 5, 7, 10 км от Москвы) не знают, что будет летом, смогут ли они вывезти семью на море или границы уже будут закрыты, — объясняет Михайлик. — Люди обращаются с таким запросом, как «дальняя дача» (60-80 км от Москвы), с целью перевезти туда семью, чтобы там наслаждаться природой, тишиной, свежим воздухом в теплые летние месяцы».

Фактор карантина

Необычная активность съемщиков загородного жилья связана с карантином, уверены опрошенные Forbes эксперты. «Традиционно февраль-март-апрель — непопулярные месяцы для загородной аренды в Подмосковье», — говорит Оксана Полякова из «Инком». По ее словам, как правило в это время на рынке затишье — «после январских праздников и в преддверии теплого сезона». «Несезонный спрос в этом году спровоцирован исключительно карантином. В конце февраля и в марте многие арендаторы снимали дома на март-апрель (часто оговаривалась возможность продления договора найма)», — подтверждает Полякова.

«В высокобюджетном сегменте собственникам было невыгодно сдавать дома на лето или на короткий период, поскольку риски их амортизации превышали выгоду от сдачи объекта на короткий срок», — объясняет Михайлик из Knight Frank. Но, подчеркивает эксперт, «в связи с ситуацией с коронавирусом очень многие решили переехать за город, поэтому в марте была очень востребована именно краткосрочная аренда, примерно от 3-4 до 6 месяцев». «Сейчас собственники идут на уступки и сдают дорогие дома на краткосрочный период, правда от 6 месяцев, все-таки на пару месяцев найти действительно качественный дом сложно, особенно сейчас, когда спрос на аренду превысил предложение», — заключает Михайлик.

Цены на дорогие коттеджи, по данным Knight Frank, выросли с начала года на 21%, но в основном это связано с падением рубля — многие собственники продолжают привязывать цену сдачи дорогих домов к валюте. «Особого подорожания мы не наблюдаем», — в свою очередь говорит Полякова из «Инком».

Мария Абакумова